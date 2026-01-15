Симеон Дянков: Два пъти ще ходим на избори за парламент тази година

Редактор: Недко Петров

Най-рано в средата на годината ще имаме редовен бюжет. Не мисля, че служебното правителство ще пипне бюджета, така че по закон след удължения бюджет ще има още три месеца удължение, и отиваме някъде юни, юли. Това заяви Симеон Дянков.

Инфлацията забавя своя растеж, но 5 процента е по-високо от средната за Европейския съюз, което е 2.6. Тоест двойно по-високо. Да, наистина малко намалява - от 5.2 на 5, но все още сме доста над средното за Европа, допълни председателят на Фискалния съвет.

Такава ще остане инфлацията и тази година, точно заради тези политики на служебни правителства, временни правителства и парламенти в последните 3-4 години, които се наддаваха къде какво да се даде, продължи бившият министър на финансите.

Инфлацията ще намалее малко, но пак ще е в диапазона на 4 процента, което е високо. Що се отнася до изборите за парламент, освен предстоящите, ще имаме още едни такива през тази година. 2026-а ще е година на несигурността, което не си го пожелаваме, но така ще се случи, каза в „Интервюто на деня“ Дянков.

