Симеон Дянков: "Прогресивна България" оставя най-тежките неща за есента, а тогава е време за стачки

Снимка Булфото, илюстративна

Искам да кажа, че самите цифри, които управляващите използват сега, за да кажат, че през 2027 и 2028 година ще намалят дефицита, няма как да стане. От "Прогресивна България остават най-тежките неща за есента, а занете, че тогава в България е време за стачки. За мен този бюджет е боязлив. Реформи не се правят лятото и есента. За мен обещанието пред ЕК няма да се изпълни и България ще остане в процедура на свръхдефицит няколко години след края на това управление.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ бившият финансов министър и настоящ председател на Фискалния съвет Симеон Дянков, който коментира проектобюджета за 2026 година.

"Нормалната стъпка би била управляващите да кажат, че заварват тежка ситуация, ще ревизират предишните бюджети, но за тази година ще режат дефицита до 4%, а не сега да обявяват дефицит от 5,7%. Ако искахме да режем дефицита, трябваше да започнем сега. Вдигането на тавана на дълга нямаше как да не стане. Това е обосновано, но необосновани остават твърденията, че през 2027 и 2028 година ще се реже дефицит. Това няма как да стане. Не може ноември и декември да започваш реформи. Това ще изкара хората на улиците. За мен няма да има промени в бюджета, защото управляващите показаха, че не се вслушват в съвети от опозиция и експерти. За съжаление с тези 5.7% дефицит влизаме в тройката на държавите с най-високи дефицити. Винаги е било обратното и сме били в тройката на държавите с най-добър дефицит", добави Дянков, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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