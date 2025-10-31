Симеон Дянков: Управляващите правят големи пакости

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Управляващите правят пакости, големи при това. Защото не казват, че ситуацията е следната и говорим истината за дефицит за следващата година. Влади Горанов беше единствения вестоносец, който каза осем процента и едно. Много конкретно, явно идва от самото Министерство на финансите. Но има голям дефицит и ще има голям дефицит.

Така Симеон Дянков започна коментара си за бюджета.

Това е първата година заради влизането ни в еврозоната, където бюджета, преди да влезе в Народното събрание, трябва да се прати на Брюксел. Не знаем дали това се е случило, но със сигурност там ще пише до 3%. Надяваме се, че в Брюксел ще ни повярват. Надяваме се, че и ние ще си вярваме. Защото, мисля, че няма наивник в България, който да смята, че за тази година или за следващата година, бюджетите ще са на 3 процента. Просто ще се използват какви ли не хватки, както тази година се използваха, за да се крие реалния дефицит, допълни председателят на Фискалния съвет.

В двата по-малки бюджета имаше значителни разходи, преди да влязат в Министерски съвет. Поправки за 240 милиона евро и още 90 милиона допълнителни разходи, които липсват в големия бюджет и трябва да се допълнят. Министърът на финансите и другите му служители тичат и се опитват да попълнят бюджета. В случая Министерство на финансите е главен счетоводител на държавата, който събира решенията на коалицията. Това е широка коалиция и има основни спорове в нея по някои теми, като например увеличаването на данъците, продължи бившият финансов министър.

Преди казаха, че думите ми за увеличение на данъците, са фантасмагория. Точно така е и сега, след като правителството увеличи социалните осигуровки с 2 процента. Фантасмагория е същото твърдение. Вдигането на социалните осигуровки е най-лошия възможен вариант за вдигане на данъците. Това е удар срещу работещите в частния сектор и прави още по-голямо неравенството между частния сектор и чандтаджиите, както ги нарече ген. Атанасов. Защото около 600 000 души работят в различни държавни структури, държавни и общински администраци, в НАП и МВР. Там не се плащат такива осигуровки, така че хората в частния сектор ще плащат още повече, за да имаме повече чантаджиии, категоричен бе по бТВ Симеон Дянков.

