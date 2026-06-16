Симеон Дянков: Всички пенсионери да напуснат държавната администрация

Кадър БНТ

Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков предлага радикални мерки за овладяване на бюджетния дефицит, включително закриване на Българската банка за развитие (ББР) и освобождаване на всички пенсионери от държавния сектор. Бившият финансов министър очерта в сутрешния блок на БНТ мрачна картина за държавната хазна и отчете дупка от близо 6% от брутния вътрешен продукт за миналата година.

Според Дянков новото правителство се възползва от процедурата за свръхдефицит, която му дава толеранс за бавни корекции. Той обаче е скептичен относно капацитета на кабинета да проведе нужните реформи.

„Консервативно изчислено, дефицитът ще достигне между 2,2 млрд. евро и 3,4 млрд. евро, което означава общ дефицит от около 5,5 – 6% от БВП за 2025 г.“, заявява финансистът. По думите му, екипът на власт е съставен от бивши министри и заместник-министри, които носят пряка отговорност за създадените бюджети.

Той се съгласи с думите на Асен Василев, че Брюксел не вярва на новото правителство.

И Латвия, и Словения имат дефицити над България, но излязоха сухи по различни поводи. На Латвия казаха, "Вярваме ви", а на Словения им казаха "Оправете си първо данните".

Една от най-категоричните мерки, които председателят на Фискалния съвет предлага, е свързана с държавната банка.

„ББР трябва да бъде ликвидирана като дружество – тя носи единствено корупция. Към момента Българската банка за развитие разполага с капитал от 2,27 млрд. евро. Този капитал веднага се връща в държавния бюджет“, категоричен е Дянков, пише dunavmost.com.

За да се изравни тежестта между частния и публичния сектор, финансистът настоява държавните служители сами да плащат социалните си осигуровки. Според изчисленията му, ако това се въведе от средата на годината, хазната ще спести около 620 млн. евро.

Най-голям финансов ефект обаче би имало изчистването на административния апарат от лица в пенсионна възраст.

„Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация. Това трябва да стане доброволно, като бъдат премахнати 20-те заплати при напускане. Само с тази мярка спестяванията ще достигнат около 1,18 млрд. евро и България ще излезе от процедурата по свръхдефицит“, пресмята Симеон Дянков.

Редактор "Екип на Петел",

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