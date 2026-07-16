Симеон Караколев: Ние сме най-добрият пример в ЕС как се руши животновъдството

кадър: БНТ

Ние сме най-добрият пример в целия Европейски съюз как се руши животновъдството. Ние показваме как наистина може да зачеркнеш един традиционен отрасъл с липсата на адекватност на политиките дълги години наред. Това заяви в "Денят започва" Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

За първи път в историята си Европейската комисия одобри цялостна стратегия за развитие на животновъдството и план за действие, отчитайки реалностите на съвремието и на промените в глобалната икономика. А статистиката у нас показва, че през последните години един от най-тежко засегнатите сектори вследствие на всички кризи е козевъдството и овцевъдството.

Според думите на Караколев новата стратегия променя изцяло философията на Европейската комисия.

"Има едно дълбоко осъзнаване какво е животновъдството и какво става, когато животновъдството започва да замира. И тук вече не говорим само за това, което изпитваме ние от години хронично в България. Тук говорим, че това се наблюдава вече като тенденция в целия Европейски съюз. Не в същото измерение, естествено, както в България. Комисията видя, преосмисли, че Зелената сделка не е това, което трябваше да бъде. И в крайна сметка, допреди няколко години ние бяхме свидетели как се говореше за животновъдството като за един вредител на климата буквално. А в момента ние виждаме, че много по-важно е да имаш продоволствена сигурност. МЕРКОСУР буквално за мен е от зор. Т.е. ние поемаме немалка част от консумацията на месо точно от МЕРКОСУР. Но МЕРКОСУР е също една необходимост на Европейската комисия. Точно защото ние имаме всички условия, дадености и сме имали традиция да си произвеждаме храната, а вече не можем. Това го виждаме и в България. Т.е. това, което се случва в България, лека-полека започва да придобива някакъв малко по-голям оттенък и в Европейския съюз. Говоря за внос."

Европейският съюз вече не може да се изхранва сам в някои аспекти, подчерта съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

"Което е абсолютна трагедия. Защото имаш абсолютните дадености, традиции и възможности да го правиш. А с лоши политики и с недалновидности реално ти отрязваш тази своя възможност и способност."

Караколев направи историческа препратка за осезаемото намаляване на броя на овцете у нас.

"Преди 30 години – 10 милиона, намаляват преди 20 години на 5 милиона, преди 10 – на почти 2 милиона. В момента сме под 1 милион. И в крайна сметка внасяме. Това се получава. Защото ти по никакъв начин не насърчаваш това животновъдство. Не е само за овцевъдството. Говорим като цяло за животновъдството. Преди малко слушах и колегата в свиневъдството, който го говори по същия начин.Когато ти нямаш правилните инструменти, когато държавата няма фокус какво иска. Като Европейски съюз. На Европейския съюз досега фокусът беше Зелената сделка, скакалци. Всичко друго, но не и това, което реално се търси на пазара от Европейската общност. От жителите, от гражданите на Европейския съюз. И ти реално започваш да разчиташ само на внос на някои продукти. Което е категорично недопустимо."

Караколев е категоричен, че парите, отпускани по различни програми, се харчат нецелево.

"Харчат се нецелево, така е, защото България няма национална цел. Аз не спирам да го повтарям. Ние нямаме национална доктрина за развитието на който и да е сектор в икономиката. Ние просто получаваме една торба с пари от Европейската комисия и започваме някакво стихийно, хаотично раздаване. И в крайна сметка, когато ти раздаваш безцелно, няма как да очакваш някакви видими резултати. Т.е. ти очакваш видими резултати, а ние ги виждаме. 80% или 70% намаляване на овцевъдството и козевъдството, 60% на говедовъдството, колко хиляди стопанства ги няма. Това е, когато раздаваш безцелно пари."

С властта се обсъжда начинът на финансиране на фермерите.

"Вече с министъра на икономиката, господин Пулев, както и с ръководството на Българската банка за развитие, разработваме подобна стратегия за финансиране. Не спираме да говорим от години. Специално за българските животновъди, че те нямат достъп до финансов ресурс, до финансиране, което да отговаря на техния бизнес. Т.е. ти не можеш да дадеш на един животновъд кредит за 5 години и да очакваш това да прокопса. Няма как да стане. В другите държави гледаме кредитиране за 20–30 години. Това го има масово. Който се интересува, може да го провери това нещо. Ние даваме кредити за 5 години, но тези животновъди, щом не вземат кредити, финансират, инвестират. Как да ги върнат после тия пари? Трябва да се преработи изначално концепцията за финансиране, специално за животновъдството, ако искаме да имаме животновъди."

Редактор "Екип на Петел",

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