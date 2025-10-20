Симеон Матев: Агресивните възрастни хора на улицата са пример за децата

Редактор: Недко Петров

Трагедията с починалото 15-годишно момче, което бе намушкано с нож от проблемен и криминално проявен връстник, означава, че институциите са едни органи, които не вършат работа, или поне не вършат тази работа, за която са създадени. Това заяви Симеон Матев.

Аз съм напълно съгласен с това, че семейството е много важно. Напълно съм съгласен, че обществото също носи нашата вина за тези случаи. Не съм съгласен обаче, че сме могли да избегнем този случай, тъй като тези случаи се случват постоянно и всяка седмица. Чуваме за такива случаи, и което също е важно да кажа, е, че те не се случват само в нашата страна. Те се случват навсякъде, продължи климатологът.

Сега, като говорим за семейството, да, абсолютно е факт, че е много важна опора за всеки един индивид семейството. Но какво виждат тези деца на улицата. Виждат едни подобни агресивни хора, по-възрастни от тях, които правят това. Дали ще стигне до убийство или не, въпросът е за това какво виждаме по улиците - мръсна газ, засичане псуване. Ами, ако това имат за пример тези деца, значи ролята на обществото е ключова, допълни по Нова Тв Матев.

