Симеон Матев: Следващата седмица ще има сняг и в низините

Времето в България се определя от Средиземноморски циклон, но ние сме в периферията му и валежите у нас ще са по-малко в тези дни, отколкото на Западните Балкани. Главно в Югозападна България ще вали дъжд до 50-60 л/кв.м. Няма обаче да има силни ветрове, които тези дни разстроиха въздушния трафик, това каза по Нова нюз климатологът Симеон Матев.

Той прогнозира, че между петък и неделя ще настъпи захлаждане и температурата у нас ще е максимум 8-13 градуса. Ще има нови валежи, като сняг ще пада само по планините.

Следващата седмица към четвъртък обаче снегът може да покрие и низините, съобщи синоптикът. Матев каза също, че е нелепо отсега да се правят прогнози за Коледа, защото обстановката в цяла Европа е много динамична.

