Симеон Николов - номер 6 в световна спортна класация
Снимка: Булфото
Родният национал Симеон Николов получи световно признание за изявите си и беше избран за играч номер 6 в света в класацията на Volleyball World.
Спортната медия написа за него:
"Само на 18 през сезона на националния отбор, 209 см и хаос под формата на разпределител. Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си - диво разпределение на топките, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра."
Той завърши Мондиала със страхотни резултати - 44 точки (26 атаки, 6 блокади, 12 аса). В Лигата на нациите записа 50 точки (25 атаки, 11 блокади, 14 аса). С него на терена, България достигна до финалите на Световното първенство за първи път от 55 години."
Бе публикуван и клип с някои от най-запомнящите се изяви на Николов на Световното първенство по-рано тази година, където Мони и България завоюваха сребърните медали, отбелязва БГНЕС.
