Симеон Николов: Избрах Лубе, за да побеждавам

Снимка Българска федерация по волейбол

Новият български разпределител се срещна с феновете на специално събитие. Ето какво споделиха Николов, ръководството и треньорският щаб на „червено-белите“.

Симеон „Мони“ Николов преживя първата си публична среща като играч на Кучине Лубе Чивитанова. Представянето се състоя в заведението „Артуро Маре“ на южната крайбрежна алея пред множество привърженици на отбора, някои от които бяха пристигнали от региони като Кампания, Ломбардия и Тоскана, пише Спортал.бг.

Събитието беше предшествано от няколко дни на нетърпеливо очакване. Организираните фенове от „Лубе нел Куоре“ бяха подготвили специален щанд за членски карти и резервации на абонаменти за сектора с най-верните привърженици. От клуба също така отчетоха ръст в продажбата на сезонни билети както на касите, така и онлайн.

Новият български разпределител сподели своите усещания: „Феновете ме посрещнаха невероятно. Усетих огромен ентусиазъм и мога само да бъда щастлив след такава зрелищна вечер. Нямам търпение да видя отново всички привърженици в „Еуросуоле Форум“ и да играя със съотборниците си, за да почетем червено-бялата фланелка. Очаквам труден сезон, защото преминаването в толкова силно първенство като СуперЛегата е сериозно изпитание.“

Николов обясни и причините за своя избор: „Подписах с Лубе, защото искам да печеля с този клуб. Поради тази причина възнамерявам да работя здраво, да израствам технически и като човек. Вече се чувствам достатъчно мотивиран и броя дните до началото на редовния сезон. По време на стажа ми в Лубе, в рамките на споразумението с Левски София, бях убеден, че един ден ще се присъединя към брат ми Алекс в Лубе, но не очаквах да го направя толкова скоро. Изпитвам голяма радост. Надявам се да оправдая очакванията и да спечеля много с червено-белия екип.“

Президентът Симона Силеони припомни работата, извършена за финализиране на сделката: „Очаквахме топло посрещане и пристигането на много фенове, но такъв наплив беше изненадващ. Привличането на Мони е основен елемент за бъдещето на нашия отбор. Мони обогатява един вече много конкурентен състав, в който брат му Алекс вече се отличи. Това представяне беше едно от най-посещаваните изобщо. Албино Масачези работи дълго време с бившия генерален директор Бепе Кормио, за да доведе състезателя в Лубе.“

Вицепрезидентът Масимо Джулианели се спря на връзката с публиката: „Връзката с региона е фундаментална, както и фактът, че в „Еуросуоле Форум“ идват фенове от цяла област Марке и извън нея. Искаме тази привързаност да се засили още повече в период, в който тече кампанията за абонаментни карти. Собствениците продължават да инвестират във волейбола, привличайки в Чивитанова млади таланти като Мони.“

Изпълнителният директор и вицепрезидент Албино Масачези подчерта рекордната посещаемост на събитието: „През нашата история са минали много шампиони, но такава еуфория и участие като на представянето на Мони никога не бях изпитвал при привличането на играч. Да видя толкова много ентусиасти на пресконференцията на една млада надежда, която според нас има потенциала да си проправи път сред най-добрите в света, ме изпълва с гордост. Лубе иска да се бори като главен герой и да се върне към вдигането на трофеи.“

От техническа гледна точка спортният директор Марко Подрашчанин призова на младия плеймейкър да бъде дадено необходимото време: „Говорим за момче на по-малко от двадесет години, което обаче вече е достигнало голяма зрялост като играч и играе на изключително високо ниво. Трябва да бъдем достатъчно мъдри, за да му дадем нужното време за адаптация. Невинаги е лесно да смениш отбора, но ние сме доволни и уверени. Мони вече играе с брат си Алекс в българския национален отбор и всички знаем на какво са способни на игрището.“

След това Подрашчанин описа разпределителя като състезател, способен да влияе на играта в няколко елемента: „Мони представлява нова интерпретация на ролята. Той може да ни помогне във всички фази на играта, има способността да повиши нивото на отбора и освен че организира играта, сервира добре, защитава се, блокира и атакува качествено.“

Накрая треньорът Джампаоло Медей говори за процеса на интеграция: „Очакванията към Мони и към Кучине Лубе Чивитанова са високи. Знаем, че този отбор има голям потенциал и искаме да играем на максимално ниво. Мони вече е достигнал много високо ниво, но не трябва да забравяме, че е много млад и играе на нелека позиция. За един разпределител не е лесно да смени отбора: ще го защитя, като му дам необходимото време да се адаптира и да изгради разбирателство със съотборниците си.“

Наставникът Медей завърши с думите: „Възможно е да има първоначални трудности, които са характерни за процеса на израстване, но той има пълното ни доверие. Неговата непредсказуема игра може да създаде проблеми на противниците. Когато е на предна линия, той разполага и с опцията за атака и знае как да бъде много ефективен. Моята задача ще бъде да намеря баланс между неговата непредсказуемост и прецизността.“

Редактор "Екип на Петел",

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