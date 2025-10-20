Симеон Николов попадна в идеалния отбор на кръга в Русия още при дебюта си

Кадър Ютуб

Симеон Николов, който играе като разпределител в мъжкия национален отбор по волейбол на България, набира скорост и вече прави силно впечатление в Русия, след като се присъедини към новия си клуб – "Локомотив" (Новосибирск).

Българинът попадна в идеалния отбор на кръга в руската Суперлига още след дебюта си за селекцията на Пламен Константинов.

Симеон Николов изигра важна роля за успеха на "Локомотив" при гостуването срещу Кузбас Кемерово, завършило с категорично 3:0.

Българският разпределител допринесе с 6 точки – включително ас, две успешни блокади и три резултатни атаки – и бе отличен с най-високата индивидуална оценка в срещата.

"Не се наложи да чакаме дълго - идеалният отбор на първия кръг при мъжете е готов, и всичко е както трябва – красиво и заслужено", похвалиха се от клуба в социалните мрежи, предаде "Фокус".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!