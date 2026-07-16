Симеоне: Може да гониш Меси цял мач, но пак ще те съсипе за 2 секунди

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Диего Симеоне затрупа със суперлативи Лионел Меси след поредния му футболен рецитал при победата над Англия с 2:1.

Ето какво заяви треньорът на Атлетико Мадрид за гения от Росарио в социалните мрежи:

„Напрежението не пречупва Лионел Меси – то му се подчинява. Когато целият стадион се тресе, когато милиони аржентинци едва си поемат дъх, Меси остава най-спокойният човек на терена. Точно затова той е различен.“

„Англия хвърли всичките си сили срещу Аржентина. Те пресираха, бориха се, вярваха, че могат да го спрат. Но жестоката реалност е следната: можеш да гониш Меси 90 минути, а той пак ще намери онези две секунди, които ще съсипят цялата ти игра. Точно това направи той тази вечер. Две асистенции. Два момента. Един билет за поредния финал на Световното първенство.“

„Хората ще говорят за тези пасове с години, но пак няма да ги разберат напълно. Това не бяха обикновени асистенции – това бяха прояви на гениалност. Той вижда пространства, които не съществуват за никой друг. Докато защитниците осъзнаят какво се случва, Аржентина вече празнува.“

„Най-важното нещо, което Меси дава на Аржентина, не са головете или асистенциите. Това е вярата. В мига, в който докосне топката, единадесет аржентински играчи внезапно повярват, че са неудържими. Публиката вярва. Страната вярва. Това е силата на истинския лидер.“

„И нека спрем да се преструваме, че това е нормално. Един 39-годишен играч не би трябвало да решава изхода на полуфинал на Световно първенство срещу един от най-силните отбори на планетата. А все пак той е тук отново, носи цяла нация на раменете си, без да търси съчувствие, без да си търси оправдания, просто създавайки магия в най-важните моменти.“

„Винаги съм се възхищавал на воините, а Лионел Меси е най-великият воин, когото футболът някога е раждал. Той не крещи. Няма нужда от това. Оставя топката да говори, а когато тя проговори, целият футболен свят затихва.“

„Всяко поколение чака играч, който може да накара една нация да мечтае. Аржентина не просто намери такъв – тя намери Лионел Меси.“

Превод и редакия: „Петел“

Редактор "Екип на Петел",

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