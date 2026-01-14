Симфоничен трибют на Майкъл Джексън във Варна на 6 март

Снимка: Petel.bg

Множество разнообразни събития, напълно безплатни за публиката, обогатяват културната програма във Варна през зимните месеци. Това стана ясно по време на пресконференция, на която беше представена предстоящата програма, реализирана по проект „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“ (ПИИ №BG-RRP-11.021-0011) по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

По думите на директора на дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева основни цели на проекта са да се създадат условия за по-широк достъп до култура на гражданите на морската столица чрез провеждането на културни събития в различни части на града, включително извън централната градска зона, да се стимулира участието на местни артисти и културни организации в създаването и реализирането на културен продукт, да се развиe капацитетът на местните културните оператори, да се повиши интересът на различни обществени групи към културните дейности чрез разнообразно програмно съдържание.

Това е втората част от серията безплатни събития във Варна по НПВУ, за които Община Варна привлече максимално безвъзмездно европейско финансиране от близо 2 млн. лв. Общата стойност на проекта, включващ и собствено финансиране, достига близо 3 млн. лв. Календарът с обявените събития е до 31 март 2026 г., какъвто е крайният срок за изпълнение на ПИИ №BG-RRP-11.021-0011 „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“.

Програмата включва поредица от концерти, танцови спектакли, изложби, уъркшопове и арт работилници, майсторски класове.

След като в края на миналата година се срещнахме с музиката на Тина Търнър и на филмите на „Дисни“ под диригентството на маестро Роберто Молинели, предстои да се насладим на още два концерта с оркестър, хор и солисти под неговата палка.

Концерт-спектакъл на ТМПЦ Варна с музиката на Queen ще можем да посетим на 20.02 на Основна сцена на Държавна опера – Варна. Безплатни билети със запазено място могат да се получат от касите на ТМПЦ от утре.

Симфоничен трибют на Краля на попа Майкъл Джексън е в програмата за 06.03 отново на Основна сцена на Държавна опера – Варна. Билети могат да се получат след 20.02.

На 04.03 е концертът на камерен оркестър Martucci Ensemble, а танцовият спектакъл Future Cargo ще има четири представления на три локации: Уейк парк – на 20.03, НДК–Варна (ФКЦ) – на 21.03 и в кв. „Аспарухово“ – на 22.03. Това е най-новото научно-фантастично танцово шоу на Фрауке Рекварт и Дейвид Розенберг и както всички техни спектакли, се превръща в завладяващо преживяване. Този път то е разположено в 12-метров камион, който се преобразува в сцена със силно въздействащ кинематографичен пейзаж.

Към младежката аудитория е адресиран и предстоящият Hip-hop и Stand-up концерт на 02.03, а за най-малките почитатели на изкуството е проектът на Държавен куклен театър – Варна - арт работилница „Зелена сцена - бъдещето е сега!“ от 20.02 до 31.03. На 27.02 на сцена Филиал ще видим спектакъла на Стефан Цанев „Деца на света“.

В програмата са още изложбите „Човешкото и божественото в изкуството на XVII и XVIII век“ – колекции европейска живопис на ГХГ „Борис Георгиев” и УНИАРТ, която се открива на 26.02, „Вълни през времето: Варна - град, роден от морето” в Регионален исторически музей – Варна от 15.02 до 31.03 и „Вечни теми, нови форми” в Галерията за графично изкуство от 05.02 до 15.03.

Майсторски клас с проф. Минчо Минчев и творческа лаборатория „Сценографията и новите медии“ с лектори Борис Далчев и Яна Меламед са също в програмата до края на м. март. Проектът „Варна и морето: срещи и брегове“ е образователен модул, който ще обхване над 100 деца и ученици с ателие за изготвяне на Pop up картичка и работилница за изработване на морски фар от рециклируеми материали. Образователният модул съчетава история, екологично възпитание и творчество, като превръща музея в живо и ангажиращо пространство за учене и вдъхновение.

По време на днешната пресконференция бяха представени акцентите от културните проекта, които ще бъдат финансирани със средства от извънредната сесия на фонд „Култура“. По думите на заместник-кмета Павел Попов те са избрани според критерий, при който водещ е интересът на варненската публика. Сред тях са серия от три концерта „Фонограф“ – авторска музика на VSOP (Varna Swing Orchestra Project), концерт на Нина Николина с любовни фолклорни песни, съвместен проект на бивши възпитаници на НУИ „Добри Христов“ със световна кариера, настоящи ученици и преподаватели във варненското училище по изкуства, проектът на Сдружение „Брас асоциация“, посветен на 115 години от рождението на Йосиф Цанков – „Принцът на любовта“ и др.

