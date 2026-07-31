Симона Пейчева: Не съм издирвана и не се укривам

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Олимпийската медалистка по художествена гимнастика Симона Пейчева излезе с официална позиция във фейсбук профила си, след като през последните дни името ѝ беше въвлечено в публичното пространство покрай трагичната смърт на Владимир Янков, цитира Блиц.

В публикацията си тя категорично отхвърля появилите се спекулации и подчертава, че не е давала интервюта и няма намерение да коментира публично случилото се.

„През последните дни по мой адрес бяха публикувани множество неверни и спекулативни твърдения. Не съм давала интервюта и няма да коментирам публично случилото се. Това не е израз на укриване или нежелание за съдействие, а на уважение към една човешка трагедия и към работата на разследващите органи“, заявява Пейчева.

Тя подчертава, че още от самото начало оказва пълно съдействие на МВР и СДВР и припомня, че институциите вече официално са съобщили, че не е издирвана и не се укрива.

„От първия момент оказвам пълно съдействие на МВР и СДВР. Това беше потвърдено и с официалната позиция на институциите, че не съм издирвана и не се укривам“, посочва Пейчева.



Пейчева заявява още, че от уважение към близките на Владимир Янков и към самото разследване няма да превръща трагедията в публичен дебат.

В края на позицията си тя отправя призив към медиите да се въздържат от разпространяването на неверни твърдения и внушения, които засягат не само нейното име, но и близките ѝ, професионалната ѝ дейност и хората около нея.

„В продължение на повече от 20 години съм заставала пред обществото чрез спорта, работата си и каузите, в които вярвам. И днес ще остана вярна на същите принципи – уважение, достойнство и отговорност“, заявява още бившата националка.

Тя благодари на всички, които проявяват човечност и уважават правото ѝ да остане далеч от медийния шум в този тежък момент.

Припомняме, че името на Симона Пейчева беше замесено в случая, след като се появиха публикации, че часове преди трагичната смърт на бизнесмена Владимир Янков, известен като Владо Загатото, двамата са вечеряли заедно. Впоследствие се появиха и твърдения, че бившата гимнастичка и предприемачът са поддържали близки отношения и са живели на семейни начала около две години.

Междувременно консултантът по недвижими имоти Славена Славова също излезе с официална позиция, с която категорично отрече появили се публикации, свързващи я с Владимир Янков, като определи разпространяваната информация като невярна.

Редактор "Екип на Петел",

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