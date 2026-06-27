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Симона Радева вече е в затвора в Сливен, потвърдиха за bTV от Министерство на правосъдието. Вчера тя беше задържана.

Тя ще излежава присъдата си именно в затвора в Сливен, където беше конвоирана.

Преди седмица Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим.

Съдът прие, че Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.

Решението бе окончателно и не подлежи на жалба или протест.

Редактор "Екип на Петел",

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