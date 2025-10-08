Симона за Краси от Ергенът: Страда от стокхолмския синдром

Редактор: Недко Петров

Сложните отношения между Красимир, Киара и Ана-Шермин бяха задълбочено обсъдени в студиото на „Преди обед“. Напусналата „Ерегенът: Любовта в рая“ Симона изрази мнение, че при Краси и Киара липсва най-важното, което е основна предпоставка за началото на една връзка.

Аз не виждам никаква химия и емоция между тях, няма и първосигнални действия. Когато човек харесва някого, нито се пазари, нито се уговаря, каза Симона.

Въпреки че Красимир и Ана-Шермин имат мното скандали помежду си, при тях поне химията си личи през камерите от всичко, което виждаме, добави тя.

Краси страда от стокхолмския синдром, но просто между него и Киара няма химия. Стратегически ще е по-правилно категорично той да даде роза на Киара след това, което се случи с Шермин, заяви още Симона.

Оля Малинова се съгласи с нея за химията, но пък от друга страна смята, че между Краси и Киара има комуникация.

Краси каза повече неща пред Киара, отколкото през целия сезон. Тя го предразполага и той е естествен в нейната компания, коментира телевизионната водеща.

