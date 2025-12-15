Симов: Не Пеевски е злото, а системата. Утре ще дойде някой зализан костюмар и ще е същото

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

В българската политика няма нищо по-опасно от идеята, че си безалтернативен, а това правителство си го въобрази. При парламент от 9 партии да смяташ, че че няма алтернатива, че ти си единствения, е форма на политическо самоубийство или да кажем, че имаш психика на камикадзе. Смятам, че това самозабравяне, че да си въобразиш, че нищо извън теб не може да се роди, доведе до ситуацията, в която се намираме в момента.

Това коментира пред Нова нюз Александър Симов, член на Националния съвет на БСП.

Мама му стара, дай възможност на опозицията да си изрази аргументите, извинявам се за ругатнята. Дори в най-мрачните години на ГЕРБ те са давали възможност на опозицията да изрази своите аргументи срещу един бюджет и после са си приемали своето. А тук видяхме, че се прави опит самата дискусия да бъде занулена. Не се прави така и хората го показаха, че не се прави така. Разбира се, хората не излязоха по площадите само заради това, а заради цялото усещане за безизходност, безперспективност, коментира той.

Усещането за Пеевски разбира се, че изигра основна роля. Но и тук има нещо много особено. Всички искат оставка на Пеевски, но откъде? Дайте да сме честни. Реално той не заема някакъв пост, откъдето да подаде оставка. Усещането за Пеевски датира още от 2013 година, когато извади хората на улицата. По-късно това се случи отново и отново. Много често градската десница има общо с Делян Пеевски. Заради това ще обобщя - Пеевски няма естествени врагове в българската политическа система. Той е прекрасен, когато те са в опозиция, за да опишат образа на врага и престава да бъде враг, когато те се появят на власт. Това кипна на хората. Хората не живеят с усещането за Пеевски, а с един образ, който държи всички невидими нишки на българската политика и ги контролира по някакъв начин. Но не Пеевски е проблемът на българската политическа система, защото той всъщност е създаден от нея, а не обратно. Утре ще е някой друг на негово място. Не Пеевски е сам по себе си злото в политическата система. Утре ще дойде някой зализан засукан костюмар, но той ще е същия като Пеевски и затова моят извод е, че е прекрасно да видиш младите на площада, но още по-хубаво ще е, ако ги видим утре пред урните. И се надявам този път протестът да завърши с бюлетината, коментира той.

