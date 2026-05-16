Син на Тръмп ще съди бивша говорителка на президента на САЩ
Снимка уикипедия, Xuthoria
Наследникът на американския държавен глава привлече вниманието върху себе си с това, което предприе.
Ерик Тръмп, синът на американския президент, възнамерява да съди бившата говорителка на Белия дом Джен Псаки и телевизионния канал MS Now за клевета.
В предаване по телевизията Псаки намекна, че Ерик уж се е присъединил към баща си по време на неотдавнашното му пътуване до Китай с търговска цел, предаде БГНЕС.
„Възнамерявам да съдя Джен Псаки и MS Now. Нямам търговски интерес в Китай“, написа Ерик Тръмп във Фейсбук. Той подчерта, че е отишъл в Китай, за да подкрепи баща си в „невероятен момент“, и е посетил Великата китайска стена със съпругата си по време на разговорите на баща му с китайския президент Си Дзинпин.
