Син преби баща си с дървен кол в село край Исперих

Снимка Булфото

Мъж направи нещо недопустимо спрямо най-близкия си човек.

40-годишен мъж с криминално минало преби 66-годишния си баща с дървен кол в исперихското село Бърдоква, съобщават от Областната дирекция на МВР - Разград.

Нападението се е разиграло в следобедните часове на 15 май. Около 14:10 часа синът е нанесъл удари с дървен кол по главата и тялото на своя родител. Пострадалият 66-годишен мъж сам е подал сигнал в полицията за упражненото спрямо него домашно насилие.

От полицията уточняват, че извършителят е добре познат на органите на реда – той е криминално проявен и вече осъждан. На пребития баща са разяснени правата съгласно Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

Срещу 40-годишния агресор е започната официална полицейска проверка, която трябва да изясни мотивите и детайлите около тежкия семеен конфликт, пише dunavmost.com.

