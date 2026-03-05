Син преби майка си в село край Русе

Снимка МВР

Мъж направи нещо, което в пълен разрез с общоприетите норми на поведение.

Служители на Второ Районно управление в Русе задържаха 33-годишен мъж за тежко домашно насилие над собствената му майка. Инцидентът се е разиграл в нощта срещу 4 март в село на територията на областта, съобщават от полицията.

Екип на органите на реда е изпратен незабавно на адреса след получен сигнал за физическа разправа. На място униформените открили пострадалата жена, която обяснила, че е станала жертва на агресията на своя син. Според нейните показания побоят е започнал малко по-рано, след като 33-годишният мъж е употребил значително количество алкохол.

При огледа на къщата служителите на реда са открили извършителя в едно от помещенията. Той е бил във видимо неадекватно състояние и е демонстрирал агресивно поведение не само към майка си, но и към пристигналите на място полицейски патрули. Мъжът е задържан и отведен в ареста на Второ Районно управление за по-нататъшни действия.

След инцидента жертвата е преминала през специализиран медицински преглед. Лекарите са установили сериозна травма – жената е със спукана кост на едната ръка вследствие на нанесените удари.

Срещу 33-годишния насилник е образувано бързо производство за престъпление по член 131, алинея 1, точка 5а от Наказателния кодекс, който касае причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Работата на разследващите по случая продължава, пише dunavmost.com.

