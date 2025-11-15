Син рак и риба дявол нахлува в Черно море

Пиксабей

Климатът и войната прогониха паламуда от Черно море

Характерните за есенно-зимния сезон пасажни риби като сафрид, чернокоп и паламуд не се появиха в българската акватория на Черно море тази година. От Изпълнителната агенция "Рибарство и аквакултури" (ИАРА) отчитат, че причините за това са все по-топлият климат и военните действия и учения в района.

На този фон, морето става дом на нови обитатели, които са екзотични за нашите ширини, но характерни за Средиземноморието.

Рибари хващат ципура и риба дявол

Рибарите в Несебър са сред първите, които забелязват промяната. Кап. Николай Вангелов, собственик на риболовни кораби, разказва, че улавят ципури, но ги връщат обратно в морето.

"Един колега хвана риба дявол. Почнаха и сини раци да се появяват, сардина... Големи риби, освен моруна, имали сме случаи от 150 кг. нагоре, обаче, ние ги връщаме обратно", коментира кап. Вангелов.

Други рибари потвърждават, че макар да излиза качествен сафрид, той е дефицитен и "морето не дава" улов както предишни години.

От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури потвърждават, че се променя цялата синя система. Наблюдават се нови видове планктон, медузи, раци и скариди.

Д-р Николай Георгиев, изпълнителен директор на ИАРА – Бургас, обясни, че се появяват и нехарактерни за района риби.

"Т.нар. корейска скална риба, която много наподобява нашият скорпид. Има нови видове попчета, които са нехарактерни, рибата врана… Като цяло се наблюдава тенденция като т.нар. медитерианизация на Черно море", заяви д-р Георгиев, цитиран от БТА и БНТ.

Липсата на традиционните видове се отразява и на цените на пазара. Търговци коментират, че чернокопът тази година е дефицит и съответно е по-скъп.

"Също така и сафрида. Има повече меджит. И той е вкусна рибка, морска и е на добра цена", заяви търговецът Кънчо Николов. Клиентите също забелязват, че изборът на черноморска риба е значително по-малък, въпреки че се намират на морето.

