Син уби 80-годишната си майка след скандал

снимка Булфото

Син уби родната си майка в шуменското село село Студеница. 80-годишната жена е открита мъртва от своя внук - син на извършителя, след като съседи съобщили за скандал в семейната къща.

Оперативна група, разследващи и съдебен лекар са извършили оглед, по време на който е установено, че починалата е с нанесени множество удари с твърд предмет в областта на главата и тялото.

Убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвата.

Час по-късно, като заподозрян за тежкото престъпление, е задържан 57-годишен мъж от Шумен, син на убитата. Той живеел от известно време с майка си, за да полага грижи за нея.

Мъжът е направил частични самопризнания. Споделил, че ѝ нанесъл побой след възникнал скандал, без да уточнени деня, в който това се е случило.

При извършените процесуално-следствени действия полицейските служители са иззели веществени доказателства, сред които дрехи и твърди предмети, с които е извършено убийството.

Мъжът е задържан, предаде Нова тв.

