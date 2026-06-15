Синът на Илиан Илиев вдигна сватба

Кадър БФХГ

Синът на треньора на Черно море Илиан Илиев - Илиан, вдигна сватба.

Новината дойде от Българската федерация по художествена гимнастика.

"Бившата национална състезателка на България по художествена гимнастика Катерина Маринова мина под венчило. Тя сключи брак с футболиста от националния отбор на България Илиан Илиев-младши и вече е с фамилията Илиева", написаха от федерацията във фейсбук страницата си.



"Катерина е участничка на Младежките олимпийски игри в Нанджинг (Китай) през 2014 г. и е носител на множество купи и медали като гимнастичка на родния си клуб СКХГ "Чар ДКС" Варна и като национален състезател", добавят още оттам.

Щастливото събитие уважи Филипа Филипова - главен треньор на СКХГ "Чар ДКС" Варна.



"Желаем на младото семейство Катерина и Илиян Илиева много здраве, любов, разбирателство и дълъг семеен живот!", завършват от Българската федерация по художествена гимнастика.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!