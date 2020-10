Синът на Робърт Редфорд почина от рак

Коварна болест погуби сина на известния холивудски актьор Робърт Редфорд - Джеймс.

Той си отиде от този свят на 58-годишна възраст, след като почина от злокачествено заболяване на жлъчните пътища в черния дроб..

Джеймс "Джейми" Редфорд бе документалист и активист.

Robert Redford's Son James Redford, Filmmaker and Activist, Dies at 58 After Cancer Battle​ https://t.co/HhFBwFCbdZ