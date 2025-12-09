Синът на Валери Николов обяви бъдещето на "Фантастико"

Кадър Фб

Синът на Валери Николов написа пост в социалната мрежа за бъдещето на компанията:

Скъпи колеги и партньори,

В последните дни аз, семейството ни и колегите, получихме хиляди съболезнователни писма, думи на съчувствие и подкрепа по повод кончината на моя баща и създател на „Фантастико груп“ Валери Николов, който ни напусна след продължително тежко боледуване.

Сърдечно благодаря на всички Вас от свое име и от името на нашето семейство за уважението към живота и паметта му!

Уверявам Ви, мечтите на Валери Николов са живи чрез всички нас, които се учехме от него на почтеност, отговорност, трудолюбие и лидерство.

„Фантастико груп“ ще продължи да се ръководи и развива от нашето семейство, следвайки неговата визия, предприемачески дух и ангажираност към обществото.

С уважение,

Владимир Николов,

Оперативен президент на „Фантастико груп“

