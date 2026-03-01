Синът на Зелето дебютира за мъжете на Балчик

Снимка Пиксабей

Синът на бившия нападател на Черно море Емил Тодоров-Зелето тръгва по стъпките на баща си.

Едва на 14 години и 3 месеца Марин Тодоров дебютира за мъжкия тим на Черноморец Балчик при домакинския успех с 4:1 над Устрем Дончево в мач от Североизточна група.

Талантът влезе след почивката и се отличи с няколко добри отигравания, като в края на срещата имаше и възможност да се разпише, но в последния момент бранител на гостите се намеси и изби топката.

След 19 кръг Черноморец разделя първото място със Септември. Двата отбора имат по 44 точки и нищо чудно прекия им двубой в Тервел да определи кой ще завърши на върха и ще влезе във Втора лига.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!