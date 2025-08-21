реклама

Синът на починалия след побой фотограф: Поведението на нападателите не беше човешко

21.08.2025 / 08:01 1

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков 

След като известният фотограф от Генерал Тошево Динко Георгиев почина след побой от празнуваща компания, синът му разказа за жестоката ситуация по Нова телевизия.

Той разказа, че всичко започнало от това, че майка му направила забележка на шумната група да намалят музиката. Последвала ужасна вербална агресия, при което жената се барикадирала в дома си и се обадила на мъжа и сина си, които били във Варна.

Динко и сина му веднага се върнали и се опитали да овладеят ситуацията, но последвала нова агресия от компанията, която била от десетина души. Семейството се обадило на 112 и заявило, че очаква нападение. След известно време се видяла светлина от автомобил, но това не била патрулка, а кола с „подкрепление” на вилнеещата компания.

„Поведението им не беше човешко. Баща ми загуби живота си по особено жесток начин”, каза синът на фотографа. Днес се провежда протест в памет на Динко Георгиев, а близките му призоваха той да премине мирно и без агресия.

 

