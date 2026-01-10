Синът на последния ирански шах призова протестиращите да се готвят за щурм на градовете

кадър Х

Реза Пахлави, син на последния ирански шах и водеща фигура сред иранската опозиция в изгнание в САЩ, призова протестиращите в родината му да се "подготвят за превземане" на центровете на големите градове. До апела се стигна на 13-ия ден от демонстрациите, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Във видеообръщение в социалните мрежи той се обърна към сънародниците си, приканвайки ги "да излязат по улиците довечера и утре вечер и да окупират обществените пространства". "Целта вече не е да се протестира по улиците", а да се превземат и удържат центровете на големите градове, "чрез оставане на терен", посочи Пахлави.

Пахлави, чийто баща Мохамад Реза Пахлави е свален с революция през 1979 г. и умира през следващата 1980 г., добави, че "се готви да се завърне в родината си и че моментът, когато това ще стане, е много близо".

Синът на шаха определи като "великолепен" броя на участниците във вчерашните протестни прояви в Иран.

Междувременно продължава наложената от властите пълна блокада на интернет връзките в цялата страна, съобщи неправителствената организация "Нетблокс".

"След поредната нощ на протести, посрещнати с репресии, данните показват, че националното интернет затъмнение продължава вече 36 часа", посочи активисткото обединение.

