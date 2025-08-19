Синът на ранения шофьор на автобуса: Баща ми живееше в Германия, едва го убедихме да се върне в България

Кадър Нова тв

В петък ми се обадиха сутринта от Военна болница. В спешното имаше близо 50 души, близки на пострадалите. Баща ми беше на легло, контактен, ръката му беше наранена, беше с травми на гръдния кош, с много големи усилия дишаше. Това споделя Данил Петров, син на шофьора на автобуса от тежката катастрофа в София.

„Качиха го в реанимация, направиха му дренаж на белия дроб. Има надрасквания по черния дроб, ръката му е разкъсана, има големи травми по белите дробове”, допълни той пред Нова телевизия.

На втория ден се е влошил много. В момента е в кома, на командно дишане.

„Баща ми цял живот е шофьор, бил е шофьор и в чужбина. Живееше в Германия, предлагаше ни да заминем при него. В последния момент се отказахме и го убедихме да се върне в България. На 66 години е, на 25 август ще направи 67 г. Подаде документи за пенсия, оставаха му 2 седмици. Той е с богословско образование, строил е параклиси и чешми”, споделя още Петров.

„За такива шофьори това е една минута адреналин, а след това адреналинът остава за близките. Това са напълно предотвратими инциденти, ако държавата работи. Виктор има 7 нарушения за 2 седмици, аз за 10 години нямам толкова“, каза още той.

От пресцентъра на МВР уточниха за Нова телевизия, че за периода, в който е шофьор, Виктор Илиев има общо 8 нарушения. От тях – липса на технически преглед, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, и поставяне на колан като пътник в МПС. Преди да вземе книжка – четири нарушения, от кoитo 4 глоби и един фиш за превишена скорост. От МВР не отговарят дали Виктор е шофирал без книжка, когато е получил фиша за превишена скорост.

