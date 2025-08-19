Синът на шофьора, в чийто автобус се вряза кола: Той построи параклис

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Шофьорът, в чийто автобус на градския транспорт в София - на бул. "Константин Величков", се вряза зверски кола, е построил параклис. Това разказа пред Нова телевизия синът му Данил Петров.

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, е интубиран и на командно дишане. Той разбрал за тежкия инцидент от лекарските екипи, поели грижите за баща му след катастрофата. В деня на инцидента семейството трябвало да пътува извън града.

Синът на шофьора на автомобил автобус разказа, че баща му е трябвало да се пенсионира само след две седмици и мечтата му била след като това се случи да реставрира стара семейна къща и да заживее в нея.

Сега обаче той се бори за живота си.

Това е най-добрия баща за мене. Той е с богословско образование, строил е параклиси, чешми, построи даже параклис на Успение Богородично, и в този ден трябваше да ни води там на служба, разказа още Данил Петров.

Когато отидох в спешното, там имаше около 50 души - всички те бяха близки на пострадалите, каза още той. За баща си разказва, че дълги години е работил като шофьор, включително и в чужбина.

Дъщеря ми е на десет години, все още не съм ѝ разказал какво се случи. В болницата видях баща ми - беше на легло, беше контактен, но ръката му беше пострадала - сухожилията й се виждаха. Имаше травми на гръдния кош и дишаше с много големи усилия. На втория ден се влоши - интубираха го и в момента е на командно дишане, разказа още Петров.

Баща ми е на 66 години, на 25-и август има рожден ден - ще навърши 67. Беше подал документи и чакаше да излезе официално в пенсия - имаше още две седмици, в които трябваше да работи, каза синът на пострадалия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!