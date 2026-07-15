Синът на убит фотограф от Генерал Тошево твърди, че е станал обект на проверки и полицейски предупреждения заради публичните си изяви

кадър: Нова тв

Ивайло Георгиев - синът на убития фотограф Динко Георгиев от Генерал Тошево, твърди, че е бил подложен на безпрецедентен натиск заради активност в социалните мрежи и публичните си изяви по случая. По думите му вместо да се търси справедливост за смъртта на баща му, той самият е станал обект на проверки, експертизи и полицейски предупреждения.

В ефира на Нова телевизия Ивайло Георгиев сподели, че репресиите са започнали след репортаж, в който е взел участие. Той посочи, че убиецът на баща му е пуснат на свобода с подписка – „най-леката мярка, предвидена в закона”.

„В същото време на мен ми бяха назначени от прокурор Виолета Великова от Окръжна прокуратура – Добрич две комплексни последователни психолого-психиатрични експертизи”, разказа той. И уточни, че тези експертизи се провеждат от четири вещи лица, а анализа е продължил осем часа.

„Но това не спира дотук. На 13 юли тази година репресията вече премина всякакви граници на търпимост от моя страна, тъй като вече имам и протокол за полицейско предупреждение, че нося наказателна отговорност до четири години”, обясни още синът. Той допълни, че е създател на страница във Facebook страница, която се казва „Справедливост за фотографа Динко Георгиев“, в „която се отразяват медийни изяви на едно семейство, пострадало от правосъдната система и липсата на адекватно отношение от страна на наблюдаващия прокурор”.

Георгиев припомни какво точно се случва през агуст 2025 година. Неговата майка е нападната вербално „с ксенофобски обиди”, наричана е „гяурка”, като по негови думи обидите са отправени от роми. Нападнат е както той, така и баща му. Георгиев сигнализира на органите на реда.

Той допълни, че към момента има 19 отправени искания, „с може би над 100 страници”, към прокурор Виолета Великова да разследва действията на нападатели от онази нощ. Получили са 19 отказа.

Сестрата на Ивайло – Драга Динкова, сподели: „Вече 11 месеца живеем в отказ от разследване. Искахме промяна на обвинението, защото по никакъв начин не става дума за средна телесна повреда. Това е най-малкото умишлено убийство. Искахме разследване за опита за убийство над брат ми и за ксенофобията към майка ми. Искахме също така да ни бъдат представени материалите по делото, за да се запознаем какво се случва. Изобщо има ли разследване, защото нямаме чувството, че разследващите органи и прокурор Виолета Великова правят каквото и да било в посока изясняване на обстоятелствата и истината? Направихме искания за защита на семейството ни. Великова отказа, тъй като действията на Ертан Али, който е обвинен за убийството на баща ни, не предполагат такава защита. Искахме разследване на личността на обвиняемия за убийството, тъй като поради добри характеристични данни той е сред нас – на свобода. Но прокурор Великова ни отказа и не разследва конкретните въпроси, които сме поставили относно личността му”.

Динкова отправи апел към държавата за спешна среща с по-висшестоящи лица.

Стелян Любославов, който е адвокат на семейството на убития фотограф, каза, че по този случай има доста интересни въпроси: „Защо се разследва само един детайл от тази ситуация – смъртта на Динко Георгиев, а не се разследва другият. Това, че Ивайло Георгиев е бил нападнат, ударен и е имало опит да бъде ударен с чук. Нямаме два смъртни случая само защото той е успял да се предпази”.

Той потвърди, че на многократните запитвания по този въпрос нямат отговор.

„Освен това защо се назначава съдебно-психиатрична експертиза на пострадалия по делото? Какво се опитват да докажат? Че не е добре психически? Че не може правилно да разбере какво се случва? Че не може да контролира поведението си?”, запита адвокатът.

Той също подчерта, че се надява да се осъществи среща на по-високо държавно ниво, след което ще решат как да действат.

Редактор "Екип на Петел",

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