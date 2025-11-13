Синдикален шеф: Провалихме се

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Работещите пенсионери са проблем на определени места, но не навсякъде. Защото има места, където за съжаление няма кой да работи, и в тях работят работещи пенсионери, защото не са атрактивни и са ниско платен, и те не никак не са малко.

Това заяви Димитър Манолов.

Но има места, където има работещи пенсионери на изключително високи длъжности, които при пенсиониране, сега ще се сетите за кои говоря, са взели 20 и кусур заплати. Те продължават да работят на същата изключително висока платена длъжност, на която са се пенсионирали, и да получават изключително високата си заплата, която ще се повиши още по закон. Аз не намирам това за справедливо, допълни шефът на КТ „Подкрепа“.

Що се отнася до минималната заплата, правителството ни даде възможност, на работодатели и синдикати, ние да напишем правила. Ние се провалихме. Доста сериозен напредък бяхме постигнали, но накрая стигнахме отново под кривата круша, и то за глупости. Нито една от двете страни не е невинна, добави в „Още от деня“ Димитър Манолов.

