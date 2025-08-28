Синдикалист: Момичетата от трагедията край Клисура най-вероятно са пътували в стар вагон

Снимка: Булфото, архив

Старите вагони на БДЖ нямат автоматично заключване при движение, а отварянето и затварянето на вратите става с ръчки. Това заяви пред БНР синдикалистът Петър Бунев.

Той изрази предположение, че двете момичета, които скочиха във вторник от влак край Клисура заради това, че си изпуснали гарата, са се возили в такъв вагон.

Новите влакове имат автоматично заключване при тръгването на влака, каза Петър Бунев.

"Според мен това са старите вагони, които нямат автоматично заключване. Те са с ръчка и по време на движение могат да се отворят. Виждали сте ги на отворени врати и когато зимно време се пълни вагонът със сняг, няма такова затваряне, което автоматично от машината да стане и да има индикация най-вече при машиниста дали са затворени, тези вагони нямат такова", уточни Бунев.

На въпрос дали на гарите съблюдават влаковете да тръгват със затворени врати и без риск за пътниците, той отговори: "Затова има началник-влак, има кондуктор, кондукторът дава сигнал на началник-влака, че вратите са затворени, няма пътници. Тогава началник-влака подава сигнал на машиниста, за да тръгне. Има си ги правилата и така се спазват. Това е разписано. Ако те са дали сигнал "готово" на машиниста, той е тръгнал, не е имало никой да слиза, вратите са затворени и влакът си тръгва, той си има и разписание. После, ако някой е тръгнал да отваря, вече знаете, че в крайна сметка, безопасността е малко и лична отговорност".

Припомняме, че във вторник две момичета скочиха малко след гара Клисура от бързия влак от София за Бургас заради това, че първоначално не са успели да отворят вратата на вагона. По случая бе образувано досъдебно производство под надзора на районната прокуратура за изясняване на фактите и обстоятелствата около инцидента. Вчера едното от момичетата почина.

