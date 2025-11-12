Синдикалист: При тази огромна администрация защо хората разчитат на ИИ да им каже как да си напишат молбата?

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

За мен чат джипити е много удобен инструмент за информиране, но не мисля, че той е развит до такава степен, че да може да решава сложни съдебни дела или да поставя диагнози, където човешките взаимоотношения са също много важни, коментира пред Нова тв актрисата Йоанна Боковска.

Смятам, че е правилно налагането на ограничения, защото вярвам, че ще дойде моментът, в който изкуственият интелект ще е самодостатъчен, за да поставя дори и диагнози и да назначава лечение. Но не смятам, че на този етап той е толкова развит. Но все пак този момент ще настъпи вероятно до няколко години, в сравнително близко бъдеще, коментира Зафир Зарков.

И посочи, че има достатъчно познати, които разчитат на ИИ да ги посъветва какво лекарство да пият при определени симптоми, по-леки здравословни проблеми.

Така че на този етап е безспорно, че е добре да му се ограничат тези способности, които по един или друг начин могат да навредят на човешкото здраве до момент, в който се прецени, че това е достатъчно безопасно и сигурно, коментира той.

Смятам, че ИИ ще се превърне в цунами за служители, които ще бъдат "изметени" от ктрудовия пазар. Той ще бъде полезен за много неща, но пък от друга страна в един момент дали няма да сме вече излишни като хора, посочи той.

Алтернативата е, че мнещо, за да не се обърне срещу нас, трябва да се регулира. Затова вече има наченки в тази посока. Като юрист често съм се опитвал да си помагам с ИИ, но виждам колко много греши. Това отваря друг въпрос. Хората ще продължат да го ползват, защото това е алтернатива какво да правят за по-елементарни неща - как да подадат сигнал, как да си попълнят бланката. Но аз питам, след като администрацията постоянно расте, защо хората трябва да питат ИИ как да си попълнят елементарната жалба, една молба - не трябва ли институциите да улесняват хората. Така че елементарните неща трябва да се направят по елементарен начин, коментира синдикалистът Тодор Капитанов.

Въпрос на време е технологията да стане перфектна, но не смятам, че ще замени човека, тъй като има много нюанси, много контекст, който трябва да се отчете. Така че той ще стане един незаменим партньор, посочи той.

