Синдикалист разкри, че МВР има незает щат от около 4000 служители

Кадър: БНТ

Темата за служителите на МВР в пенсионна възраст е силно преекспонирана, изключително политически използвана и доста изтъркана. Някои хора не могат да излязат от предизборната си реторика. Това каза председателят на Синдикалната федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи Илия Кузманов в предаването „Говори сега" по БНТ.

Справката на НОИ, според която 14% са пенсионерите в МВР, категорично не е вярна, заяви той. Служителите на МВР са напълно дееспособни за дейността, която извършват, подчерта Кузманов. „Беше казано, че 40% служителите на МВР са с ТЕЛК, а те се оказаха едва 400 човека. Твърдението, че в момента има служители на МВР в такива размери, които не могат да покриват тестовете, също е абсолютно невярно твърдение. Не повече от 1 до 2% не могат да покриват изискванията на тестовете. Те имат период, в който имат право да се подготвят и да се явят пак", обясни Кузманов, пише cross.bg.

Манипулирани са и изнесените данни за над 7000 работещи в МВР, които взимат едновременно и пенсия, и заплата, заяви той. „За 2025 г. са се възползвали от това си право 664 човека, за 2024 г. - 976 човека. Цифрата е дадена сумарно и към момента не отговаря на тази голяма цифра, която се съобщава. Това са данни за лицата, възползвали са от 2015 г. до момента от правото си да се пенсионират", обясни Илия Кузманов.

СФСМВР отдавна е заявила желание за реформа в МВР. „В този смисъл всякакъв вид оптимизация посрещаме открито и с добро разположение. Но ние имаме условия - функционален и структурен анализ, за да не се правят поредните кръпки и промени, които ще докажат своята безсмисленост само след месеци. В момента виждаме желание в ръководството на МВР да направи оптимизация, което в никакъв случай не е реформа. На много бърз анализ опитват да открият дублиращи звена, излишни структури, може би безсмислени назначения. Търси се краткосрочен ефект и намаляване на разходи с оглед извършването на икономии и търсене на резерв за извършване на плащанията вътре в самото ведомство. Но в никакъв случай това не е очакваната реформа. Тя трябва да е добре подготвена и да разчита на много широк политически консенсус, за да бъде успешна", подчерта Кузманов.

МВР има незает щат от около 4000 служители, основно на терен. „ние не сме съизмерими с другите структури, които се дискутират в момента. При нас ДМС-та не се раздават, тъй като средства от незаети щатове при нас няма", допълни Илия Кузманов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!