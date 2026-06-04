Синдикат "Образование": НВО-то за 4. и 10. клас трябва да отпадне!

снимка: МОН

Синдикат „Образование“ категорично защитава позицията, че Националното външно оценяване (НВО) след IV и X клас не изпълнява съществена образователна функция и следва да бъде премахнато. Това се посочва в позиция на синдиката, изпратена до медиите.

Ето и пълния текст на становището на синдиката:

Още през 2013 г. Синдикат „Образование“ поставя въпроса за необходимостта от отпадане на НВО след IV клас, а през следващите години многократно потвърждава тази позиция в свои становища и анализи. През 2024 г. синдикатът последно предлага отпадане както на

НВО след IV клас, така и на НВО след X клас, а през 2025 и 2026 г. тази позиция е потвърдена и подкрепена от проведени национални проучвания сред учители, родители и директори.

Основният аргумент за отпадане на НВО след IV и X клас е липсата на реални последици от резултатите.

Резултатите от НВО след IV клас не участват в приема на масовото училище и не определят бъдещото образователно развитие на учениците. Същото важи и за НВО след X клас, което не е свързано с достъп до следваща образователна степен и не влияе върху дипломирането.

На практика тези изпити произвеждат статистическа информация, която рядко се превръща в конкретни политики за подобряване на качеството на образованието. Учениците, учителите и родителите понасят последствията от подготовката и организацията, без да получават реална образователна полза.

Особено тревожен е ефектът върху учениците в IV клас. Деца на 10 и 11 години са подложени на изпитен режим, който създава сериозно напрежение както за тях, така и за техните семейства.

Вместо началният етап да развива увереност, мотивация за учене и положително отношение към училището, той се превръща в период на тревожност и страх от неуспех.

Синдикат „Образование“ счита, че държавата трябва да намалява, а не да увеличава източниците на стрес в начална училищна възраст.

Един от най-негативните ефекти от НВО е стимулирането на частните уроци. Все повече семейства инвестират средства в допълнителна подготовка още в началния етап на образованието. Това задълбочава социалните различия между учениците и поставя в по-неблагоприятно положение децата от семейства с ограничени финансови възможности.

Така НВО косвено създава усещане, че редовното училищно обучение не е достатъчно за успешно представяне, което подкопава доверието в българското училище.

Организацията на НВО в IV и X клас ангажира огромен човешки и финансов ресурс.

В подготовката участват учители, директори, експерти от регионалните управления на образованието и Министерството на образованието и науката. В много училища учебният процес се нарушава заради организацията на изпитите, проверката на работите и

административната обработка на резултатите.

Ресурсът, който ежегодно се изразходва за тези оценявания, би могъл да бъде насочен към дейности с пряк ефект върху качеството на обучението, подкрепата на учениците и квалификацията на педагогическите специалисти.

Синдикат „Образование“ не оспорва необходимостта държавата да разполага с инструменти за измерване на образователните резултати.

Според нас обаче това може да се осъществява чрез представителни изследвания, мониторингови механизми и национални анализи, които не натоварват ежегодно всички ученици в страната.

Настоящият модел на НВО в IV и X клас не предоставя достатъчно добавена стойност, която да оправдае неговата цена за системата и обществото.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предлага:

1. Отпадане на Националното външно оценяване след IV клас;

2. Отпадане на Националното външно оценяване след X клас;

3. Запазване на националните оценявания, които имат реална

селекционна функция и пряко значение за образователната реализация на

учениците;

4. Повтаряне на първи клас при доказани езикови, образователни и

социални дефицити;

5. Реално гарантиране на задължителните подготвителни групи за

всички деца, които засега са фиктивни;

6. Връщане на оценките в началния етап;

7. МОН и социалните партньори да разработят стратегия за борба с

неграмотността;

8. Поставяне на функционалната грамотност като основен аргумент

за намаляване на обема на учебното съдържание;

9. Пренасочване на ресурса от НВО към ранна диагностика,

подкрепа и компенсиране на образователните дефицити.

Синдикат „Образование“ счита, че българското училище има нужда от по-малко формални изпити и повече реални политики за подобряване на образователните резултати, вътрешния мир на учениците и авторитета на учителската професия.

Редактор "Екип на Петел",

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