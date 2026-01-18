Синдикати предлагат удължаване на междусрочната ваканция с четири дена

снимка: Булфото

Обмисля се по-дълга ваканция за учениците между двата срока.

Ето становището на Синдикат "Образование"към КТ "Подкрепа":

Синдикат „Образование“ направи национално изследване за мнението на учителите във връзка с управленските решения на държавните институциите при повишената заболеваемост. Удължаването на междустрочната ваканция е възможно и важно стратегическо решение на МОН, което Синдикат „Образование“ ще предложи. Участниците в това изследване са над 12 хиляди, а методът е анкета и „лице в лице“. Участват учители, родители и заинтересовани.

Резултатите са следните:

На въпроса: „Смятате ли, че при висока заболеваемост над 30% е релевантно прилагането на онлайн обучение?“, 51.3%, смятат, че това е грешно управленчески решение.

Не е разумно и е насилствено да се пледира от МОН или регионалните управления на образованието за въвеждане на дистанционно обучение при болни до 50% от учителите и учениците. Това обучение е неефективно и отнема човешкото право на болничен отпуск на учителите и учениците. 43.8% от респондентите смятат, че при повече отсъстващи е добре да се прилага дистанционно обучение. Това очевидно е свързано и с това, да се гарантира завършването на първи учебен срок.

Синдикат „Образование“ предлага тези решения да се вземат ненасилствено, от директорите на образователни институции и учителите, като се гарантира завършването на учебния срок.

Във връзка с предоставената възможност за „Домашен отпуск“ на учениците, информацията, с която разполагат РЗИ и Ул. Ангел Кънчев 2, София 1000; Тел: 02 9863338, e-mail: sep@podkrepa.bg www.podkrepa.bg РУО е невярна, защото, поне 90% от отсъстващите болни ученици, не са посетили здравна институция и са в „домашен отпуск“.

На въпроса „Смятате ли, че при задълбочаващи се епидемиологични условия трябва да се удължи междусрочната ваканция?“, 97,2% смятат, че това е логичното управленческо решение. 1.7%, смятат, че това ще бъде непреодолим пропуск.

По повод спекулациите с размера на учебното време нека отбележим, че за трите последни учебни години броят на учениците с „домашен отпуск“ нараства 6,9 пъти, като достига 1 459 700 ученици, ползвали този отпуск. Няма нужда да смятаме какъв пропуск за системата е това.

Преценката на родителите е „удобство“, което не кореспондира с ученическите резултати при различните видове оценяване. На този фон не изглежда логично в предлаганите проектопромени на ЗПУО да се отнема възможността на кметовете да обявяват грипни ваканции – инструмент, доказал своята ефективност на местно ниво.

Синдикат „Образование“ ще предложи удължаванена еднодневната междусрочна ваканция с четири дена от 3.02 до 6.02.2026г.Така ще се оформи период от 9 дена, в които учители и ученици няма да контактуват активно, за да намалее опасността от зарази. Не е важно колко ще учим, а по-важно е да учим подобре, но най-важно е да сме здрави!

