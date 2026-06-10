Синдикатите в Италия договориха скок от 162 евро на държавните заплати
Пиксабей
В Италия бе подписано споразумение за подновяване на Националния колективен трудов договор на държавните служители за тригодишен период с увеличение от 162 евро брутно на месец.
Споразумението е подписано от Агенцията за преговорно представителство на публичните администрации и синдикатите представляващи сектора и най-големия профсъюз CGIL - Италианската обща конфедерация на труда. Общото средно увеличение от 1 януари 2027 г., е приблизително 162 евро брутно на месец за 13 месеца, с максимум 221 евро за висококвалифицираните работници, предаде БНР.
Нововъведение в колективното договаряне е раздел, посветен на изкуствения интелект. Администрациите са длъжни да информират работниците за приемането на алгоритмични системи. Изключва се всяко автоматично решение относно трудовите правоотношения и всяко действие, подпомогнато от изкуствен интелект, подлежи на човешки преглед. Работникът има право да знае приложените критерии и да поиска преoценка.
Генералния секретар на CGIL Маурицио Ландини е доволен, защото споразумението "засилва защитата на заплатите на работниците, като предвижда увеличението им над очакваната инфлация и за първи път се въвежда последващ механизъм за защита на покупателната способност срещу потенциални загуби поради инфлация".
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