Синер е на полуфиналите на последния турнир за годината

Яник Синер си осигури място на полуфиналите на Финалния турнир на АТП в Торино, след като победи Александър Зверев за трети път в рамките на 17 дни.

Защитаващият титлата си италианец спечели с 6:4, 6:3 срещу германеца, демонстрирайки стабилна игра през целия двубой.

Синер има баланс от 2-0 в групата Бьорн Борг и му предстои двубой с Бен Шелтън преди да играе на полуфиналите.

"Много, много оспорван мач. Чувствах, че сервирам много добре във важните моменти. Опитах се да играя възможно най-добрия тенис, когато имаше значение, което за щастие се получи“, каза Синер в интервюто си на корта, видя БТА.

Той постигна петата си поредна победа срещу Зверев и подобри резултата си на 6-4 в съперничеството между двамата. Последната победа на германеца беше на Откритото първенство на САЩ през 2023-а. Синер победи Зверев на финала на Откритото първенство на Австралия тази година и наскоро в трисетов мач във Виена, последван от победа с 6:0, 6:1 на полуфиналите на турнира Мастърс 1000 в Париж.

