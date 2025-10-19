Синер победи Алкарас и прибра 6 милиона от Six Kings Slam

кадър: SportMediaset,фейсбук

Яник Синер не просто победи – той разгроми Карлос Алкарас на финала на Six Kings Slam с 6:2, 6:4 и грабна шестте милиона долара, които превърнаха мача в най-скъпия спектакъл на сезона.

Испанецът, възстановяващ се от разтежение в левия глезен, бе бледо копие на най-добрата си версия, предадеБтв спорт.

Кулминацията настъпи в петия гейм на втория сет. При свой сервис Алкарас изоставаше с 15:40.

Италианецът обаче не трепна и премина като буря към победата, оставяйки испанеца без дори една точка за пробив.

