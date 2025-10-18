Синьо пипало на картата смразява България от 17 до 22 октомври

Кадър Метео Балканс

Очакваният период на повишен риск от слани е между 17 и 22 октомври, когато ще нахлуе по-студена въздушна маса. След този период моделите прогнозират затопляне и по-високи температури – нещо, за което споменахме преди няколко дни във вчерашната публикация, предаде Метео Балканс.

Минималните температури между 17 и 22 октомври ще бъдат близки до нулата, а максималните ще се понижат и ще са между 15 и 20 градуса по Целзий. След това, според прогнозите, се очаква повишение на температурите до и над 22 градуса по Целзий.

