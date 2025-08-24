Синоптичен модел вещае катастрофа в Истанбул

Кадър Метео Балканс

Ако тази прогноза се сбъдне, това ще бъде катастрофално за Истанбул, предупредиха синоптиците любители от Метео Балканс.

Моделът на ЕС прогнозира циклон в близост до южното Черноморие. Ще следим ситуацията и ще ви информираме. Добрата новина е, че ансамбълът на ЕС не предвижда подобни явления.

