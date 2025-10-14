Синоптичка: Дъждът не е причина да се скрием

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Времето ще са задържи облачно и в сряда. Очакват се валежи на отделни места в Източна България и в планинските райони, като по-интензивни ще бъдат те в Родопската област.

Минималните температури утре ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните между 14 и 19. В София около 15, 19 в Пловдив, а във Варна до 16.

Лек вятър ще се усеща от Северозапад, а атмосферното налягане ще е малко по-високо от обичайното за октомври, но ще остане стабилно.

Облачно и мъгливо ще бъде времето в планините, където на места също се очакват валежи. Над 1800 метра ще прехвърча и сняг. Максималните температури там на 1200 метра височина ще са до девет градуса, а на 2000 метра около два.

Също като в сряда, и в четвъртък облачността остава значителна. Само на отделни места в Източна България и планините е възможно да превали слаб дъжд.

Към края на седмицата вятърът ще се ориентира от югоизток, и дневните температури слабо ще се повишат. Облаци от запад обаче ще донесат нови валежи, и така дъждовно ще остава до неделя, когато облачността ще започне да се разкъсва.

Въпреки че през следващите дни прогнозата вещае облаци и дъжд, това не е причина да се скрием. С палто, чадър и увереност може да облечем живота си в настроение, което не зависи от времето, заяви по бТВ Алис Борисова.

