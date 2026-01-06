Синоптичка: Дъждът обръща на сняг и до дни снежно ще е в цялата страна

Редактор: Недко Петров

До края на деня облачността над страната ще остане значителна. Такива са изгледите и за утре. Облачно и ветровито време ни очаква, а на много места в Западна, Централна и Южна България предстоят валежи от дъжд.

Припомням, че до полунощ днес за много области важи жълт код за силен вятър, като поривите му на места ще достигат 80 км/ч, а на северозапад остава предупреждението за опасност от поледици, заяви Алис Борисова.

В сряда освен за вятър, жълт код е обявен и за значителни валежи в Южна България. На повечето места там очакванията са да паднат до 30 литра на квадратен метър. Изключение е област Кърджали, където кодът е оранжев. В граничните общини предстоят по-значителни количества, около 50 литра на квадратен метър.

Сряда ще ни посрещне с минималните температури между 5 и 10 градуса, а в хода на деня максималните стойности ще достигат 15 градуса. На места в София очакваме около 11, 15 в Пловдив и 16 максимална във Варна.

По-ниски ще останат температурите в Северозападна България, а в Дунавската равнина предстои вятърът да се ориентира от запад, северозапад, и с него да започне да нахлува студен въздух.

Валежите продължават и в нощта срещу четвъртък, когато с понижението на температурите в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг.

Очакванията са в петък те да спрат и над страната да се установи предимно слънчево време до събота. Тогава отново прогнозата е за снеговалежи, главно в Западна България, а до понеделник снежно ще бъде вече в цялата страна, добави по бТВ синоптичката.

