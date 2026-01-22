Синоптичка: Мъгливо ще е в петък в Северна и Източна България
Слаби валежи в петък се очакват само в крайните югоизточни райони. На много места в равнините обаче ще има мъгли, които през следобедните часове предстои да се разсейват. В Северна и Източна България ще остане мъгливо през целия ден.
До полунощ днес за Кърджали, Хасково, Русе и Разград в сила остава предупреждение от първа степен от жълт код за опасни поледици. В област Смолян кодът отново ще е жълт, но само за значителни валежи.
Утрото в петък ще ни посрещне с минимални температури между минус 4 и 0, но в хода на деня очакваме до 10 градуса максимална температура в Югозападна България.
В София термометрите ще показват около осем градуса, пет в Пловдив, а във Варна и Бургас до 6-7 градуса. На местата с трайни мъгли стойностите ще се задържат около нулата.
През целия ден в планините и планинските райони времето ще бъде предимно слънчево. Прогнозата вещае значителни увеличения на облачността само над Витоша и Стара планина, където преди обед ще прехвърчи и сняг. Максималните температури ще са между минус един и пет градуса.
Затоплянето ще продължи и през следващите дни. В събота и неделя в много райони ще бъде мъгливо, и слаби валежи се очакват само на отделни места.
В началото на новата седмица в Източна България предстои усилване на вятъра от юг, с което и температурите там ще се повишат в още повече области. Значителни валежи от дъжд тогава ще има в Южна България. Във вторник дъждовете спират и ще има повече слънчеви часове, каза по бТВ Алис Борисова.
