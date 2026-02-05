Синоптичка: Обилни валежи ще паднат в Смолян и Кърджали

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

На много места в страната валежите продължават с пълна сила. Така дъждовно ще остане до полунощ, като количествата ще са най-значителни в крайните южни райони. За областите Смолян и Кърджали е в сила червен код за обилни валежи. Там количеството на места ще е над 65 литра на квадратен метър.

Значителни са дъждовете и в областите Благоевград, Стара Загора, Сливен и Хасково, където кодът е оранжев. В източните и западните райони, и централните части на Северна България, освен за дъжд предупреждението от първа степен е и за опасност от поледици.

Утре сутрин дъждовете навсякъде ще спрат, а в Дунавската равнина и в Централна България ще бъде мъгливо. В югозапад времето ще е предимно слънчево, но следобед и там облачността ще се увеличи, а валежите се завръщат.

Минималните температури в петък ще са от минус два градуса, а в Северозападна България до седем градуса. На югоизток следобед стойностите ще се повишат, но предстои да останат широки в интервал от три градуса на Северозапад до 15 в крайните югозападни райони.

В София и Пловдив очакваме около девет градуса, а във Варна и Бургас до 11.

Облаци, но и слънце ни очакват в събота и неделя. Валежи обаче също няма да липсват. В края на тази и през първите дни от новата седмица ще затопля. От понеделник валежи вече предстоят на повече места в Северна България предимно от сняг, а в южна и от дъжд, заяви за бТВ Алис Борисова.

