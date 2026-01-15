Синоптичка: Очакват се поледици и снежна покривка до 10 см във Варна и областта

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Времето утре остава по-студено от днес, както и по- ветровито. Очаква се облачен петък, с валежи от сняг на много места. Снежно ще е в Източна България, а на Североизток предстоят опасни заледявания.

За три области в петъчния ден - Силистра, Добрич и Варна, е обявен жълт код за поледици. Снежната покривка там ще достигне 10 см.

Вятърът от североизток ще се усили, а с него температурите ще се понижават от минус 3 на североизток до 10 градуса по крайните югозападни райони.

В София температурата ще е 8 градуса, 6 в Пловдив, а във Варна около нулата.

Доста студено ще остане времето в следващите няколко дни, в които ще има и превалявания от сняг, призна Алис Борисова.

В началото на новата седмица ще има все по-малко облаци и понижение на температурите, и така до вторник. Тогава освен повече слънчеви часове, предстои и леко повишение на температурите, като вероятността за валежи ще е малка, добави по бТВ синоптичката.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!