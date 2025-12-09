Синоптичка: Посрещаме сряда с хладно утро и мъгли

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

След полунощ ще се образува мъгла в низините и около водните басейни, а утре над страната ще преобладава разкъсана облачност и времето ще бъде почти тихо и спокойно.

Денят ще започне с хладно утро и минимални температури между един и четири градуса, а в столицата около 2.

В низините видимостта ще бъде намалена заради ниска облачност или мъгла. Вятърът в източните райони ще бъде слаб, а максималните температури в населените места ще са между 9 и 14 градуса. В София живакът ще удари 11.

И в планините облачността ще бъде разкъсана. Ветровито ще бъде времето по най-високите върхове на Рила и Пирин. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около осем градуса, а на 2000 метра около 4.

През следващите дни ще се радваме на слънчево и сравнително топло за сезона време, а облачността над страната ще бъде разкъсана. В планините също ще има много слънчеви часове.

Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса.

Слаби превалявания се очакват в петък, главно в източните райони, а в събота и неделя изгледите са за разкъсана облачност, заяви по бТВ Александрина Янкова.

