Синоптичка: Посрещаме сряда с хладно утро и мъгли
Редактор: Недко Петров
Стопкадър бТВ
След полунощ ще се образува мъгла в низините и около водните басейни, а утре над страната ще преобладава разкъсана облачност и времето ще бъде почти тихо и спокойно.
Денят ще започне с хладно утро и минимални температури между един и четири градуса, а в столицата около 2.
В низините видимостта ще бъде намалена заради ниска облачност или мъгла. Вятърът в източните райони ще бъде слаб, а максималните температури в населените места ще са между 9 и 14 градуса. В София живакът ще удари 11.
И в планините облачността ще бъде разкъсана. Ветровито ще бъде времето по най-високите върхове на Рила и Пирин. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около осем градуса, а на 2000 метра около 4.
През следващите дни ще се радваме на слънчево и сравнително топло за сезона време, а облачността над страната ще бъде разкъсана. В планините също ще има много слънчеви часове.
Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса.
Слаби превалявания се очакват в петък, главно в източните райони, а в събота и неделя изгледите са за разкъсана облачност, заяви по бТВ Александрина Янкова.
