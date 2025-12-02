Синоптичка: Посрещаме сряда с температури под нулата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

През нощта в Западна и Централна България ще бъде почти тихо, а през следващото денонощие ни предстои облачно време. Чак привечер се очакват превалявания на места в Западна България.

В сутрешните часове в сряда ще бъде мъгливо. В низините, котловините и по долините на реките денят ще започне с минималните температури между минус един и плюс 4 градуса.

По Черноморието стойностите ще бъдат по-високи, около шест, осем градуса, а в София минималната температура ще бъде около нулата.

Относителни разкъсвания и намаления на облачността се очакват над Източна България. Максималните стойности ще бъдат между 9 и 14 градуса, а по-ниски ще са дневните температури в Северозападна България. В София максималната температура ще бъде около 8 градуса.

И в планините изгледите са за предимно облачно време. Превалявания от дъжд ще има в масивите от Западна България, а над 1700 метра височина валежите ще бъдат от сняг. Максималните температури по високите части ще са между минус един и плюс един градуса.

Облачно ще се задържи времето до края на седмицата в четвъртък преди обед на места в низините видимостта ще бъде намалена. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които в петък и събота ще обхванат по-голямата част от страната.

Ще има повишена вероятност за значителни по количество превалявания през първия ден в Югозападна България, а през втория в Рило-Родопската област и северозападните райони. Тогава и слабо ще се понижат дневните стойности.

В неделя също ще има валежи, но те ще бъдат по-слаби и на по-малко места в страната, разкри по бТВ Александрина Янкова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!