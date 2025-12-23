Синоптичка: Силен вятър обхваща Северното крайбрежие

Редактор: Недко Петров

След полунощ ще започнат валежи от дъжд, а в планините от сняг. През деня ще бъде облачно, с валежи и в западната половина от страната, а до вечерта те ще обхванат и източните райони. Към следобед преваляванията ще бъдат предимно от сняг.

За утре е обявен жълт код за значителни валежи в Северозападна и Югозападна България. Той обхваща седем области. Това са Видин, Враца, Монтана, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.

На места валежните количества ще бъдат около и над 20 литра на квадратен метър, а следобед те ще се премесват със сняг. Очакваме да се натрупа и снежна покривка, най-вече в северозападните райони.

И за утре важи още един жълт код, само че за силен вятър. Той ще обхваща Северното крайбрежие и се очаква поривите му да достигнат до 60 километра в час.

Минималните температури утре ще бъдат от минус 1 до плюс четири градуса, а в столицата около един градус. Следобед и през нощта срещу Коледа в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета предстоят снеговалежи. Вятърът ще бъде до умерен, а по поречието на Дунав и в източните райони временно силен. Максималните температури ще са между три и осем градуса, в София около 3.

В празничните дни времето ще бъде студено, с валежи и от дъжд, и от сняг, като в Западна и Северна България очакваме да превалява сняг, а в Горнотракийската низина и Черноморието – дъжд. Предстои да се образува и снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има условия за виелица и навявания.

Към петък валежите започват да спират, най-късно в източните райони. В събота и неделя ще има повече слънчеви часове, но въпреки това сутрин ще остане студено, разкри по бТВ Александрина Янкова.

