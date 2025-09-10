Синоптичка: Слънцето е щедро и усещането е като за лято

Редактор: Недко Петров

Усещането днес ще е като за лято, тъй като стойностите ще достигат от 30 до цели 35 градуса. Малко по-прохладно ще остане по Черноморието, където температурите няма да превишават 27, 28 градуса. Иначе днешния ден ще предложи много слънчеви часове и прекрасни условия за плаж. Водата все още е с приятните 25 градуса, а вятърът ще е умерен от изток. До обяд морето ще е сравнително спокойно, след което вълните ще достигат височина до около един метър.

Това заяви Деница Стоянова.

И в четвъртък слънцето над нашата страна ще бъде доста щедро, а температурите ще доближават 35 градуса. Следобед и привечер на места в крайните западни райони е възможно да превали и прегърми.

От петък до края на седмицата ще има условия за кратки дъждове, които в някои части на страната може да са придружени от гръмотевици. Максималните температури вече трудно ще превишават 30 градуса.

За началото на учебната година ще има повече слънце, но показанията на термометрите ще останат без промяна, каза още по Нова Тв синоптичката.

